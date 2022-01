Far west nel Padovano: inseguimento e spari tra carabinieri e tre malviventi

Doveva essere un controllo di routine a seguito di una segnalazione di un’auto con tre persone sospette a bordo, si è trasformato in un inseguimento in auto a suon di spari tra carabinieri e delinquenti; quest’ultimi hanno anche cercato di investire i militari. I fatti sono accaduti tra Rubano e Mestrino.

I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio di ieri, quando il 112 ha ricevuto una segnalazione vicino all’ufficio postale di Rubano, dove un’auto con tre sospetti a bordo stava transitando. I carabinieri della stazione di Sarmeola di Rubano, giunti sul posto, hanno intravisto un’Audi A6 con a bordo i sospetti che, visti i militari, hanno tentato di investirli e di scappare verso Mestrino. A quel punto è iniziato l’inseguimento per la zona industriale di Mestrino, dove il conducente ha nuovamente tentato di investire i militari, che a loro volta hanno sparato contro la vettura, colpendo i pneumatici. I tre delinquenti sono quindi scappati a piedi: uno è stato preso quasi subito, gli altri due si sono nascosti in un container. Sono ancora in corso i motivi per cui si sarebbero comportati così.