ESTE – Si presenta ai Servizi Sociali con un’ascia e minaccia operatori

Tanta paura, panico fra gli operatori, ma alla fine il peggio è stato evitato grazie all’intervento di carabinieri, polizia locale e personale sanitario del Suem.

Un uomo di 70 si è presentato stamane ai Servizi Sociali di Este armato di un’ascia tentando di entrare negli uffici. Non vi è riuscito perché l’accesso è bloccato da cancelli e per l’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo è noto per i suoi disturbi psichici e per l’abuso di sostanze psicotrope. In passato già sottoposto a TSO. L’uomo è stato calmato e convinto a farsi ricoverare in ospedale a Schiavonia.