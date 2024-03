VENETO – Terribile scontro auto-camion: due morti (su quella strada era stato abbattuto l’autovelox)

Intervento dei vigili del fuoco in corso dalle 15:20 di lunedì per un grave incidente stradale tra un camion e un’auto sulla variante della Strada Regionale 10 in località Santa Caterina d’Este, nel comune di Carceri: due persone decedute. I vigili del fuoco accorsi da Este hanno messo in sicurezza i mezzi, purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha solo potuto dichiarare la morte della coppia all’interno dell’auto, una Dacia Sandero. Secondo una prima ricostruzione, l’auto procedeva in direzione di Carceri ed è finita contro il camion, un mezzo della ditta trevigiana Grigolin. Illeso l’autista del mezzo pesante. La strada è al momento chiusa alla circolazione. Ancora in corso i rilievi dell’incidente da parte dei carabinieri e la rimozione dei mezzi. Vigili del fuoco impegnati per ripristinare la sicurezza dell’area. Sulla stessa strada, lo scorso 20 gennaio, era stato abbattuto l’autovelox, poi ripristinato