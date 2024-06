Estate a Vicenza, una città di emozioni. 134 iniziative culturali promosse dal Forum della cultura

L’estate a Vicenza quest’anno si anima di tante voci. Il Forum della cultura vicentina, attivato nel settembre 2023 dall’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività del Comune di Vicenza Ilaria Fantin, dal presidente dell’Accademia Olimpica, Giovanni Luigi Fontana, e, attualmente composto da una settantina di soggetti culturali attivi nei più diversi ambiti, ha cucito assieme per i mesi estivi, da metà giugno a fine settembre, un programma ricco di iniziative culturali, a cui si aggiungono dieci eventi espositivi nei musei cittadini.Sono 92 le giornate estive in cui sono programmati 134 eventi, di cui 54 gratuiti, che si svolgono in 49 luoghi della città.«Un lavoro di squadra del brulicante mondo culturale della città che ripaga di questo primo anno da assessore: abbiamo lavorato per far germogliare un terreno fertile di collaborazioni, competenze ed esperienze – dichiara l’assessore Fantin – e Vicenza dimostra un humus davvero ricco. Riuscire a costruire assieme alle realtà culturali e associative della città questa programmazione per l’estate 2024 convince sul fatto che stiamo percorrendo la strada giusta, che da’ valore a tutte le nostre associazioni nella loro eterogeneità e originalità. Insieme stiamo rendendo Vicenza più stimolante, competitiva e attrattiva».

Estate a Vicenza, una città di emozioni

PROGRAMMACINEMACinema sotto le stelle, organizzato da Cinema Odeon, garantirà anche quest’anno la visione dei migliori film della stagione insieme a prime visioni, anteprime e film restaurati con omaggi a Marcello Mastroianni e Wim Wenders, nella suggestiva cornice dei Chiostri di Santa Corona, tutte le sere, dal 14 giugno all’1 settembre.

INCONTRIL’Accademia Olimpica rilancia la rassegna “Dialoghi di mezza estate”. Iniziato ai primi di giugno e organizzato con la collaborazione di Gallerie d’Italia-Vicenza e Conservatorio “Arrigo Pedrollo”, il ciclo prosegue mercoledì 19 giugno, alle 18, nel chiostro del Conservatorio, con gli accademici Andrea Rinaldo e Mara Thiene, che converseranno su tematiche relative all’acqua, e giovedì 27 giugno, sempre alle 18, nell’Odeo dell’Olimpico, con Paolo Legrenzi e Paolo Bottazzini, invitati a discutere di intelligenza del futuro, tra dimensione naturale ed artificiale. Sempre a giugno, sabato 22 al Teatro Olimpico, con inizio alle 17.30, da segnalare la cerimonia di chiusura dell’anno accademico, aperta al pubblico. Dopo la presentazione dei nuovi soci e la consegna dei premi per il concorso “Hic Labor”, lo storico Gianpaolo Romanato terrà una lectio magistralis dedicata alla figura e all’eredità di Giacomo Matteotti nel centenario della morte.Spettacoli, letture ad alta voce per grandi e piccoli, concerti sono organizzati nelle sedi centrali e di quartiere della Biblioteca civica Bertoliana, che rilancia a giugno l’ottava edizione di “InChiostro. Un’ora con ….”, rassegna en plein air nel chiostro della sede storica di Palazzo San Giacomo e apre quest’anno per la prima volta il cortile di Palazzo Cordellina a eventi musicali, presentazione di libri e attività didattiche sulla scienza per bambine/i organizzati in collaborazione con Pleiadi. Nelle sedi di pubblica lettura sono previste letture ad alta voce e laboratori; in particolare nel parco Villa Tacchi, allestito con tappeti e cuscinoni, si propone ogni martedì l’iniziativa “Sole Sole vieni fuori!”.Alle Gallerie d’Italia – Vicenza, in occasione della mostra “Illustrissimo Javier Jaén”, evento espositivo che da il via a Illustri Festival, verranno proposti itinerari tematici e family lab sul tema dell’illustrazione. Inoltre, in collaborazione con BaldiLibri, Palazzo Leoni Montanari ospiterà numerosi degli incontri previsti nell’ambito del programma “Basilica di libri”, promossa dall’Associazione BaldiLibri, che anche quest’anno porta in città la presentazione dei migliori libri usciti nell’anno.L’Associazione CDS Presenza Donna propone delle passeggiate culturali alla riscoperta di Elisa Salerno, giornalista femminista cattolica. Gli appuntamenti sono tre, in giugno, luglio e settembre.Proseguono “Gli Appuntamenti della Salute 2024” di Fondazione Zoè: il 12 settembre si parlerà di cambiamenti climatici.

TEATRODanza, musica e spettacoli per famiglie saranno protagoniste degli eventi estivi che la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza propone al suo pubblico fidelizzato. Domenica 16 e sabato 22 giugno sono in programma appuntamenti outdoor (al Teatro Comunale solo in caso di maltempo) al Parco delle Risorgive a Dueville e all’Oasi di Villaverla, tappe conclusive del progetto Danza in Rete per l’Ambiente, realizzato in collaborazione con Viacqua: in scena “Gli Sprecontrollori” di Febo Teatro, una divertente commedia per bambini dai 4 anni che, grazie ad humor ed azione, porterà un messaggio ecologico vitale sull’importanza del rispetto per l’ambiente. Venerdì 5 luglio appuntamento imperdibile con il balletto, grazie al Junior International Gala – Stelle di Domani, direzione artistica di Alessio Carbone: in scena danzatori giovanissimi, neodiplomati nelle più prestigiose accademie e scuole di danza di tutta Europa, dal Teatro alla Scala all’Opéra di Parigi, che si alterneranno in passi a due e assoli tratti dal repertorio classico, moderno e contemporaneo, regalando al pubblico una serata di pura emozione e suggestioni indimenticabili. Per la musica, il Teatro Comunale di Vicenza, ospita per il quinto anno “Music for Life” l’iniziativa organizzata dall’International Lyric Academy, tredici appuntamenti da venerdì 12 luglio a sabato 3 agosto (con eventi anche all’Hotel De La Ville), una serie di concerti lirici, sinfonici, musical e opera; la direzione artistica è firmata dal maestro Stefano Vignati mentre i protagonisti sono i giovani musicisti provenienti da tutto il mondo che abitualmente studiano all’accademia italo-statunitense.Dalla rilettura dei classici alle avventure di navi e luoghi sperduti, passando per le esperienze nel paesaggio: il Centro di Produzione Teatrale La Piccionaia, per il Comune di Vicenza, propone un cartellone per tutte le età. Un nuovo modo di rileggere il mito è il fil rouge della rassegna serale di “Terrestri d’estate”, che contempla quattro appuntamenti, dal 27 giugno, dedicati ad un pubblico giovane ed adulto, con Pietro Giannini, Paola Fresa, Compagnia Licia Lanera e il regista Tindaro Granata. I bambini saranno invece pubblico ma anche creatori: con Famiglie Curiose, dal 29 giugno, verrà catturata la loro attenzione con spettacoli che li accompagneranno attraverso esperienze narrate e partecipate, mentre con Astracamp, dal 17 giugno, saranno creatori attivi dello spettacolo, dalla drammaturgia all’interpretazione. Il paesaggio sarà protagonista con il Silent Play “Effetto Farfalla”, inserito in un Workshop sulla resilienza e l’ambiente (il 22 giugno), e l’evergreen tanto amato, “La porta d’acqua” (il 24 giugno e il 7 luglio) in packraft sul fiume Retrone. A settembre tornerà il Carpaneda Ecofestival nel bosco urbano a ovest di Vicenza, con un programma tutto da scoprire.L’ottima atmosfera che si è creata nel salottino all’aperto che lo scorso Theama Teatro ha allestito all’esterno del Teatro Spazio Bixio, grazie alla disponibilità della Scuola Materna Trevisan, ha spinto gli organizzatori a ripetere l’iniziativa, con giardino/teatro/bar ed un repertorio di spettacoli con cadenza settimanale nei giovedì del mese di luglio. Salotti urbani si arricchirà i lunedì sera, in orario da aperitivo, con appuntamenti in alcuni quartieri periferici esportando momenti di approfondimento musicale. Alla fine di ogni spettacolo sarà dedicato agli spettatori un momento di confronto, per discutere degli argomenti attuali che il lavoro in calendario ha suggerito, creando un’occasione di condivisione intima e accogliente con le persone presenti.Stivalaccio ritorna in città con il consueto appuntamento con il Festival Be Popular che indaga i linguaggi del teatro popolare nelle sue diverse declinazioni: commedia dell’Arte, Include spettacoli, presentazioni di libri, tavole rotonde, concerti, esposizioni e momenti di alta formazione si snoderanno in varie sedi: cortile di Palazzo da Schio, Teatro comunale e cortile di Palazzo Thiene dove si trerranno numerosi eventi ad ingresso gratuito.I bambini con le loro famiglie potranno divertirsi partecipando a “Il Giardino di Alice 24 – batti cinque”. Dal 7 luglio all’1 settembre in alcune aree verdi della città Ex vuoto Teatro propone momenti di incontro, di gioco e di intrattenimento per scoprire che anche nel “solito” giardino possono accadere storie inaspettate.Con la Compagnia Naturalis Labor dal 10 luglio al 4 agosto ritorna il Festival Visioni di danza con eventi, spettacoli, incontri in vari luoghi ttra cui la Notte della danza e la Notte del tango. Protagonisti saranno artisti e compagnie nazionali ed europee che presenteranno in prima regionale o nazionale le loro creazioni di danza, circo, musica, teatro e molto altro.

CONCERTII concerti sono organizzati da diverse realtà.Dal 7 giugno al 2 agosto è in programma la nuova edizione dei Notturni, la musica sotto le stelle in compagnia degli strumentisti dell’Orchestra del Teatro Olimpico.La Società del Quartetto di Vicenza propone Pomeriggi d’estate con musica da camera nei palazzi, ville e dimore storiche della città, dal 9 giugno al 21 luglio 2024

Nel mese di giugno l’Istituto Rezzara propone tre incontri che, viaggiando in parallelo alla mostra dedicata Pop/Beat in Basilica palladiana per approfondire la conoscenza della musica pop.“Le armonie del Palladio”, a cura di Archicembalo Ensemble organizza, dal 9 agosto 2024 al 25 ottobre, 6 concerti nelle principali chiese del centro storico, con la partecipazione di organisti, strumentisti e cori, nell’ambito dell XXVII Festival Concertistico Internazionale di Vicenza.Spazio & Musica, il festival di musica antica giunto alla XXVIII edizione, propone nel mese di settembre tre eventi di grande rilievo il primo dei quali l’11 settembre al Teatro Olimpico con I Musicali Affetti e il Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio di Vicenza diretti dal grande violinista Ryo Terakado in un repertorio che prevede il quarto “brandeburghese “di Bach e il Dixit Dominus di Händel. A seguire il 15 settembre alle Gallerie d’Italia – Vicenza la vincitrice del Concorso Internazionale di canto barocco “Premio Fatima Terzo” affiancata da I Musicali Affetti con Fabio Missaggia violino e direzione. Per concludere l’estate il 21 settembre a Palazzo Chiericati l’attore-commediante Lorenzo Bassotto e l’Accademia Strumentale Italiana diretta da Alberto Rasi daranno vita a personaggi della Commedia dell’Arte esplorando il loro linguaggio e la modernità della loro satira. Un concerto spettacolo profondo e divertente, ricco di poesia e di risate.Il Festival “Vicenza in Lirica”, giunto alla sua dodicesima edizione, sarà protagonista al Teatro Olimpico dall’1 al 15 settembre con un programma dedicato a Rossini, Mahler e Puccini. L’inaugurazione dell’1 settembre prevede l’esecuzione dello “Stabat Mater” di G.Rossini con solisti di Chiara fama internazionale; il 7 settembre per la prima volta al Teatro Olimpico “Das Lied Von der Erde” di G. Mahler, eseguito in collaborazione con il conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza e “L. Campiani” di Mantova. Il 14 e 15 settembre l’opera “La Cenerentola” di G. Rossini avrà come protagonisti i vincitori del Concorso lirico Tullio Serafin. Non mancherà un omaggio a Puccini nel centenario dalla sua morte il 2 settembre all’Odeo del Teatro Olimpico con il concerto “W Puccini”. Giovani solisti terranno concerti il 30 agosto all’Oratorio di San Nicola e il 13 settembre in Odeo del Teatro Olimpico. Il 12 luglio il festival sarà ospitato a “Villa Valeri” (viale Fusinato) con ospite il mezzosoprano Daniela Barcellona. Direzione artistica di Andrea Castello.Dopo il successo della prima edizione del 2023, ritorna “Desidera”, iniziativa degli assessorati alle politiche giovanili e alla cultura e turismo che invita a vivere la magia della notte di San Lorenzo in piazzale della Vittoria.Giovedì 10 agosto dalle 21 e fino alle 2 di notte nel piazzale, libero dalle auto, risuoneranno le note di un pianoforte a coda che farà da sottofondo all’intera serata durante la quale si potranno osservare le stelle cadenti. La partecipazione sarà libera.Per una migliore visione del cielo stellato l’illuminazione pubblica verrà spenta. Rimarranno accese solamente le luci che illuminano la Basilica di Monte Berico.

MOSTRELa stagione estiva sarà particolarmente ricca di eventi espositivi a partire da “POP /BEAT, Italia 1960-1979. Liberi di Sognare” in Basilica Palladiana che è stata prorogata fino al 28 luglio e che proporrà, come avvenuto fino ad ora, eventi collaterali per comprendere meglio quel periodo storico-artistico.Ritorna il tanto atteso Illustri Festival che animerà vari luoghi della città dal 28 giugno al 29 settembre. Aprirà il Festival la mostra alle Gallerie d’Italia – Vicenza “Illustrissimo Javier Jaén” (dal 28 giugno al 27 ottobre) e la mostra a Palazzo Thiene (“AI AM – Disegno dunque sono” (dal 29 giugno al 29 settembre).“Illustri, Saranno Illustri, Maestri Illustri” saranno in Basilica palladiana dal 31 agosto al 29 settembre.Il Museo civico di Palazzo Chiericati, poi, continua ad accogliere, fino al 23 giugno “Il Montagna di Vittorio Cini” e fino al 7 luglio “Il Saraceni di Basilea” nell’ambito di “Ospiti al Chiericati”.Negli spazi ipogei, invece prosegue fino al 29 settembre la mostra “Opere di Mario Mirko Vucetich. La donazione Breganze”.A completare il fitto programma si aggiungono a Palazzo Thiene dal 20 agosto all’1 settembre la mostra “Di luci, spazi, maschere – Renzo Francabandera”; al Museo d’Arte sacra di Monte Berico prosegue fino al 23 giugno“Il giardino dell’anima”; al Torrione di Porta Castello fino al 14 settembre “HM, HE, HA. Prima parte: Pesce Khete e Michele Tocca”; al Palazzo Monte di Pietà dal 14 al 29 settembre “Essenza: Stati d’animo dell’essere”, mostra di pittura di Reniero Menin.