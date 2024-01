EST VICENTINO – In fiamme un’abitazione, intervengono i pompieri

Alle 17:15 di ieri vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio del tetto di un’abitazione in via Bosco ,in località Poianella di Bressanvido. Per fortuna, nessuna persona è rimata coinvolta.

Da quanto ricostruito, le fiamme sarebbero divampate probabilmente da una canna fumaria si sono estese al tetto ventilato e all’impianto fotovoltaico. I vigili del fuoco, arrivati da Vicenza, Bassano del Grappa e Cittadella con 3 autopompe, 3 autobotti, l’autoscala e 19 operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme ad una sola falda del tetto, evitando un rogo generalizzato.

Le fiamme hanno danneggiato la parte mansardata dell’abitazione oltre a danni da percolamento. Sono state eseguite operazioni di bonifica dei vigili del fuoco e il sopralluogo tecnico, con la presenza del funzionario di guardia e del capo servizio, per stabilire le cause delle fiamme. La famiglia residente ha trovato ospitalità per la notte presso alcuni parenti.