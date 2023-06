Esplosione durante i lavori su una casa: gravissimo un 30enne – Scoppia un siluro della Grande Guerra presente nell’armatura della casa

Ore 15.00 – Nota dei Vigili del Fuoco

Alle 9:45, di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Stoccareddo in Via Col Fuste a Gallio per un’esplosione avvenuta durante i lavori per la posa del cappotto di un’abitazione: gravemente ferito il proprietario. L’uomo era intento ad aiutare gli operai per la posa del cappotto, e secondo quanto ricostruito ha tagliato con una moletta un tubo, che fuoriusciva dal muro quando è avvenuta l’esplosione che ha causato il crollo di parte del muro, investendolo in pieno. Il ferito è stato assistito dal personale sanitario del Suem e dai vigili del fuoco, stabilizzato e trasferito in gravi condizioni in elisoccorso in ospedale. I vigili del fuoco che in un primo momento erano stati chiamati per l’esplosione dovuta a una probabile fuga di gas, hanno iniziato i primi sopralluoghi. Dopo le prove di tenuta da parte dell’ente gestore del gas e ulteriori verifiche è stato individuato un altro tubo similare, che dopo alcuni controlli effettuati insieme ai carabinieri e lo Spisal, si ipotizza che si tratti non di un tubo, ma di un siluro Bangalore. Un potente ordigno della prima guerra mondiale. Probabilmente questi tubi sono stati inseriti nei muri come rinforzo senza saper che si trattava di ordigni bellici. Previsto nel pomeriggio un sopralluogo degli artificieri.

***

Gravissimo incidente sul lavoro a Stoccaredo di Gallio stamane alle 10.30. Un 30enne è stato investito da un’esplosione mentre stava eseguendo lavori per il cappotto della sua abitazione. Secondo le prime informazioni avrebbe tagliato un tubo di gelatina che armava il muro di una vecchia abitazione. Il tubo sarebbe un residuato bellico, un siluro bangalore, utilizzato dopo la prima Guerra Mondiale per armare il muro. Una pratica diffusa a quanto pare in Altopiano dopo la Grande Guerra. Il giovane è stato investito dall’esplosione e dai detriti.

Sul posto i Carabinieri, i tecnici dello Spisal dell’Ulss 7 Pedemontana e una squadra di vigili del fuoco.