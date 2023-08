Esplode bombola di gas all’Elba: feriti due 19enni veneti, uno è gravissimo

Due giovani turisti veneti, entrambi 19enni, uno residente a Castelfranco Veneto e l’altro a Cittadella, sono rimasti feriti, stamane alle 10, con ustioni dopo essere stati investiti dall’esplosione di una bombola di gas al piano terra di un’abitazione di Rio Marina all’isola d’Elba (Livorno). I due, entrambi in vacanza, sarebbero stati investiti dall’esplosione mentre stavano camminando in un sottopassaggio in via Taddei Castelli. Uno dei due è rimasto ferito in maniera grave ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa. Il secondo ha riportato ferite più lievi (ustioni ad un braccio) ed è stato portato all’ospedale di Portoferraio. Secondo le prime informazioni la bombola avrebbe avuto una perdita e la stanza nella era riposta si è saturata di gas. Da lì la fiammata che ha investito i due giovani passanti.