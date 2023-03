Entro pochi anni gli obesi saranno in maggioranza

Più del 50% dell’umanità potrebbe essere in sovrappeso o obesa nel 2035. Questa cifra emerge da uno studio pubblicato il 2 marzo, due giorni prima della Giornata mondiale dell’obesità, che si terrà il 4 marzo. Una scoperta preoccupante quando oggi quasi 2,6 miliardi di persone, ovvero il 38% della popolazione mondiale, si trovano già in questa situazione.

Secondo la World Obesity Federation , un’alleanza di gruppi sanitari e scienziati che lavora a stretto contatto sull’obesità con varie agenzie globali, tra cui l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), se la tendenza attuale continua, più di 4 miliardi di persone (il 51% della popolazione ) dovrebbero essere in sovrappeso o obesi entro 12 anni.

Preoccupazione per gli under 18

Secondo lo studio, se non si interviene, il numero di persone clinicamente obese – il cui indice di massa corporea (BMI) è pari o superiore a 30 – potrebbe scendere da uno su sette allo stato attuale a un quarto (25%) entro il 12 anni, o due miliardi di persone interessate. I Paesi più colpiti sono quelli in in via di sviluppo, situati in Asia o in Africa, come il Niger, la Papua Nuova Guinea, la Somalia, la Nigeria o anche la Repubblica Centrafricana .

L’obesità può aumentare più rapidamente tra i giovani . Secondo l’Atlante mondiale pubblicato dalla Federazione, entro il 2035 dovrebbe essere almeno il doppio rispetto al 2020 in questa popolazione. Più preoccupante: il tasso di bambini obesi sotto i 18 anni potrebbe aumentare del 100% tra i ragazzi, ovvero 208 milioni di giovani colpiti, e del 125% tra le ragazze della stessa età, ovvero 175 milioni di loro colpite. Questi risultati sono “un chiaro avvertimento: non affrontando l’obesità oggi, rischiamo gravi ripercussioni in futuro”, ha allertato nel Guardian Louise Baur, presidente della World Obesity Federation. .

Per evitare questo scenario catastrofico, l’organizzazione invita le autorità pubbliche a mettere in atto una maggiore tassazione sui prodotti grassi, molto salati o dolci . Chiede inoltre di limitare le pubblicità che promuovono questo tipo di alimenti, soprattutto quelle rivolte ai più giovani.

3% del PIL mondiale

Se i dati sull’obesità allertano il mondo, la Francia non è risparmiata. Nel Paese il tasso di persone in sovrappeso è raddoppiato in 25 anni, ha ricordato l’Inserm il 20 febbraio . Nella sua indagine, l’istituto rileva che il 47,3% degli abitanti della Francia è in sovrappeso e che l’obesità riguarda il 17% delle persone interrogate dai ricercatori contro il 15% nel 2022 e l’8,7% nel 1997 Il tasso di obesità tra i 18-24enni è quadruplicato tra il 1997 e il 2020, passando dal 2,1% al 9,2%.LEGGI ANCHE

L’obesità è un vero e proprio problema di salute pubblica in tutto il mondo, causando maggiori rischi di malattie croniche, come il diabete o l’ipertensione, che aumentano il rischio di malattie cardiovascolari. Aumenta anche il rischio di cancro.

Anche il suo costo globale dovrebbe salire alle stelle, da 1,96 miliardi di dollari nel 2019 a 4,32 miliardi di dollari nel 2035, il che equivarrebbe al 3% del PIL globale, una somma paragonabile al danno economico causato dal Covid-19.19, stima la Federazione. Secondo il suo rapporto, la crescente obesità nel mondo è dovuta a fattori come l’emergenza climatica, le restrizioni Covid e gli inquinanti chimici, nonché la composizione e la promozione di cibi malsani e il comportamento dell’industria alimentare. .