CRONACAPOLITICA
10 Ottobre 2025 - 10.26

Elezioni Regionali: Zaia capolista della Lega, ma non sarà nel simbolo

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Luca Zaia sarà capolista della Lega in tutti i collegi alle regionali del Veneto, ma il suo nome non comparirà nel simbolo del partito. Lo rivela il Corriere del Veneto. L’intesa raggiunta nel centrodestra prevede un logo “classico”, con la dicitura Salvini premier. Una scelta che, secondo molti, mira a evitare confusione tra il voto al partito e le preferenze personali per il governatore uscente, pronto comunque a misurarsi con l’elettorato dopo quindici anni di governo.

Zaia, interpellato durante un evento a Marghera, ha confermato che non esisterà una “Lista Zaia” e ha assicurato che non farà il “governatore occulto” di Alberto Stefani, candidato ufficiale della Lega: «Gli darò una mano, ma non sarò io a governare da fuori. Sarebbe meschino».

Il presidente uscente resta però figura chiave della campagna, simbolo di continuità e argine alla crescita di Fratelli d’Italia. Intanto, nel partito, cresce l’attesa per il debutto ufficiale della corsa elettorale: l’apertura è fissata per il 15 ottobre al Gran Teatro Geox di Padova, con tutta la coalizione unita attorno al “delfino” Stefani.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Elezioni Regionali: Zaia capolista della Lega, ma non sarà nel simbolo | TViWeb Elezioni Regionali: Zaia capolista della Lega, ma non sarà nel simbolo | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy