Elezioni Regionali: Zaia capolista della Lega, ma non sarà nel simbolo

Luca Zaia sarà capolista della Lega in tutti i collegi alle regionali del Veneto, ma il suo nome non comparirà nel simbolo del partito. Lo rivela il Corriere del Veneto. L’intesa raggiunta nel centrodestra prevede un logo “classico”, con la dicitura Salvini premier. Una scelta che, secondo molti, mira a evitare confusione tra il voto al partito e le preferenze personali per il governatore uscente, pronto comunque a misurarsi con l’elettorato dopo quindici anni di governo.

Zaia, interpellato durante un evento a Marghera, ha confermato che non esisterà una “Lista Zaia” e ha assicurato che non farà il “governatore occulto” di Alberto Stefani, candidato ufficiale della Lega: «Gli darò una mano, ma non sarò io a governare da fuori. Sarebbe meschino».

Il presidente uscente resta però figura chiave della campagna, simbolo di continuità e argine alla crescita di Fratelli d’Italia. Intanto, nel partito, cresce l’attesa per il debutto ufficiale della corsa elettorale: l’apertura è fissata per il 15 ottobre al Gran Teatro Geox di Padova, con tutta la coalizione unita attorno al “delfino” Stefani.