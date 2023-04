Elezioni in Friuli Venezia Giulia: Fedriga asfalta gli avversari (exit poll)

In base all’exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai per le elezioni regionali in Fvg, il presidente uscente, Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra, avrebbe riscosso consensi nella forchetta 61-65%.



Il candidato di centrosinistra e principale antagonista, Massimo Moretuzzo, si ferma al 28-32%.

Staccati gli altri due candidati, Alessandro Maran (3-5%) del Terzo polo e Giorgia Tripoli (2-4%) di Insieme liberi. (ANSA).