Maltempo in Friuli Venezia Giulia: allagamenti, diramata allerta arancione

Piogge molto intense sulla pianura orientale e sulle Prealpi Giulie, raffiche di vento forte sulla costa e alcuni allagamenti con chiusura di sottopassi.

Sono gli effetti, per ora blandi, della perturbazione che da mezzanotte sta attraversando il Friuli Venezia Giulia e che ha determinato una allerta arancione diramata su gran parte della regione per tutta la giornata.



Come informa Protezione civile Fvg, gli accumuli di pioggia nella notte hanno raggiunto i 60 millimetri e le raffiche di scirocco hanno toccato, in alcune località, i 70 chilometri orari.

Allagamenti di scantinati sono stati segnalati nella provincia di Udine a Pasian di Prato, Gonars, Bagnaria Arsa, San Giorgio di Nogaro, Visco, Palmanova e nella zona di confine con San Michele al Tagliamento (Venezia).

I principali corsi d’acqua sono tutti sotto il livello di guardia.

Nella zona costiera, a Grado questa mattina la marea ha raggiunto il livello di 1,26 metri, in aumento; a Trieste 2,60 metri, in aumento. Al Villaggio del Pescatore sono state posizionate le paratie anti mareggiate. Stesso fenomeno di deboli mareggiate si sta verificando a Lignano Sabbiadoro (Udine) e per questo anche su quel litorale sono state sistemate analoghe paratie. (ANSA).