È morto Alberto Zamperla, il re dei luna park. Il cordoglio di Rucco e Zaia

Uno dei più grandi imprenditori vicentini è venuto a mancare. Alberto Zamperla, considerato il re dei luna park, presidente della vicentina Zamperla The Amusement Rides Company, è morto ieri pomeriggio all’età di 72 anni dopo un delicato intervento chirurgico. La sua azienda ha costruito luna park in tutto il mondo. I più noti: Coney Island, Euro Disney, Six Flags fino ai Luna Park nei Paesi arabi, in Cina e in Russia. Era il leader mondiale nella realizzazione di giostre e attrazioni. L’azienda si affermò nel secondo Dopoguerra, con il padre che costruì i primi autoscontri mentre negli anni ’60 venne aperta l’azienda ad Altavilla Vicentina

Alberto Zamperla si diplomò al Rossi di Vicenza e dal 72 affiancò il padre nell’azienda, facendola poi diventare leader mondiale del settore.

Il cordoglio del sindaco Rucco

“Se ne va un grande imprenditore e un amico di cui ricordo l’amore per la sua azienda, la sincera passione per la nostra città e l’orgoglio con cui l’ha rappresentata nel mondo. Ha davvero impersonato il genio vicentino, fatto di creatività, talento e intraprendenza”.

Con queste parole il sindaco Francesco Rucco ha voluto commemorare Alberto Zamperla nel giorno della scomparsa.

Presidente dell’azienda Antonio Zamperla S.p.A, produttrice ed esportatrice di giostre in oltre 40 Paesi, l’8 settembre del 2019 l’imprenditore vicentino aveva ricevuto a Palazzo Trissino il premio ViOff, dedicato proprio alla celebrazione dell’ingegno di un vicentino illustre che, sulle orme di Andrea Palladio, avesse saputo diffondere in tutto il mondo valori preziosi come l’artigianalità, il talento e l’imprenditorialità.

In quell’occasione l’atrio di Palazzo Trissino aveva ospitato l’esposizione temporanea delle tazze e delle navi pirata in vetroresina progettate dall’Art Department del gruppo, presenti nei più prestigiosi parchi di divertimento del mondo.

Nella primavera dell’anno scorso il sindaco aveva visitato l’azienda Zamperla accompagnato dal presidente.

Il cordoglio di Zaia

“Ci ha lasciato il re delle giostre, Alberto Zampella. La sua famiglia da decenni realizza giostre da sogno, che catapultano i grandi ed i più piccoli in viaggi di puro divertimento. Basti pensare ad una delle ultime attrazioni che l’azienda Zamperla ha ideato per il parco divertimento di Vancouver: una montagna russa a 72 chilometri orari. Un’impresa veneta doc, che ha dato il meglio di sé e si è fatta conoscere a livello internazionale. Tutto ciò ci rende orgogliosi ed oggi tristi per questa perdita”.

Sono le parole di cordoglio che il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime per la morte dell’imprenditore veneto.