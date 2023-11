Droga in Campo Marzo vicino al parco giochi: arrestato 23enne

Venerdì 17 novembre alle 20.30 i carabinieri della Sezione Radiomobile del dipendente NORM, supportati da personale S.I.O. del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” di Mestre (VE), traevano in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti E. P., ventitreenne, nigeriano

regolare, senza fissa dimora, gravato da precedenti. L’operazione è stata eseguita a Vicenza in Campo Marzo.

I carabinieri hanno notato un gruppo di extracomunitari che, alla vista dei Carabinieri, cominciavano a disperdersi prendendo varie direzioni. Dopo un inseguimento a piedi che ha consentito di raggiungere e bloccare il ventitreenne, il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale ed è stato trovato in

possesso di complessivi gr. 9,48 di sostanze stupefacenti del tipo eroina, cocaina e marijuana, suddivise in nr. 66 dosi adeguatamente confezionate, nonché della somma di € 560, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Da ulteriore controllo esteso nell’area della recinzione del parco giochi di Campo Marzo, (luogo dove erano riuniti il gruppo di soggetti centrafricani), venivano rinvenuti, occultati sotto la siepe, ulteriori tre involucri contenenti complessivamente 46 dosi di cocaina e 40 di hashish per un totale di 14 grammi circa. Come disposto dall’autorità giudiziaria, tenuto conto della recidiva e del numero di dosi

rinvenute, l’arrestato veniva tradotto presso il carcere cittadino.