Doveva scontare tre anni di pena, lo trovano in possesso di droga: arrestato latitante

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri del Comando Provinciale hanno arrestato Oje Caume/Hendris, 28enne nigeriano, senza fissa dimora, latitante dal 23 agosto, quando era stato condannato a 3 anni e 28 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti. Trovato nel centro di Vicenza, dopo essere stato fermato e perquisito, i carabinieri hanno rinvenuto su di lui 42 involucri di cellophane contenenti più di 50 grammi di marijuana, oltre a 265 euro, ritenuti provento di spaccio. Deferito alla Procura per detenzione ai fini di spaccio, successivamente l’uomo è stato portato in carcere dove sconterà la pena.