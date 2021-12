Donna rapinata mentre va a prendere il treno: caccia a due stranieri che avrebbero colpito anche tre settimane fa

Rapina in viale Milano. Vittima una donna di 48 anni residente a Vicenza presa di mira da una coppia sabato scorso. La vittima ha raccontato che si stava dirigendo in stazione per prendere il treno, poco prima delle 6.30, quando un uomo è sbucato dal nulla. Si tratterebbe di un africano che le avrebbe afferrato la borsa per rubargliela, ma la donna ha opposto resistenza. L’uomo l’ha quindi spinta violentemente a terra ed è riuscito ad impossessarsi della borsa per dileguarsi assieme ad un complice che faceva da palo. La donna è poi riuscita a rialzarsi e sul posto si sono portati gli agenti delle volanti e un’ambulanza del Suem.. E’ stata portata in ospedale dove è stata refertata con una prognosi di 10 giorni per le contusioni riportate durante l’aggressione. Si tratterebbe della stessa coppia di stranieri che tre settimane fa avevano rapinato un’altra donna accecandola con lo spray a Campo Marzo.