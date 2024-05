Domenica a Vicenza la SFILATA di Insieme, che compie 45 anni: serie di eventi al Mercato Ortofrutticolo

Domenica 26 maggio si terrà la 19esima edizione della SFILATA. L’evento marca anche i primi 45 anni di età di Insieme, dal lontano 1979, e si terrà al Mercato Ortofrutticolo di Vicenza.

Per la prima volta questo spazio verrà usato con creatività per la sensibilizzazione di tutta la cittadinanza: è adatto ad un pubblico che già conosciamo ma anche nuovo, numeroso e variegato e a sperimentare una veste trasversale tra cibo ed abbigliamento.

E’ centrale e facilmente raggiungibile in città, meglio ancora a piedi o in bici, e comunque con un ampio parcheggio. Ma è anche al centro di organizzazioni con cui collaboriamo: l’Emporio Solidale, l’ecocentro comunale “Ricicleria Ovest” gestito da INSIEME in appalto per AGSM AIM, le realtà culturali di Centro Tecchio e Caracol Olol Jackson con le quali lavoriamo anche nell’ambito del progetto FACT! di Fondazione Cariverona con il Comune come partner, e il nostro negozio di Via Pecori Giraldi.

In particolare, la sfilata è uno dei nostri migliori strumenti per dimostrare alla cittadinanza che il riuso è un’azione possibile e concreta per il territorio. Anche quest’anno l’evento è in collaborazione con FACT!, il progetto di Arci Servizio Civile, con Insieme cooperativa sociale, Porto Burci e Caracol Olol Jackson, con il contributo di Fondazione Cariverona. Sarà insomma un evento dedicato ai temi della sostenibilità, della cura e chissà, magari sboccerà qualcosa.

Riportiamo di seguito il programma.

Grazie e spero di vederti domenica.

👇IL PROGRAMMA👇

🌻17:00 Apertura cancelli e area beverage by Al Barco e Altro-anche bar

🌻17:00-20:00 equi/LIBRI – il bookcrossing di FACT!

Uno spazio dedicato allo scambio di libri: portane uno che hai letto e amato, scrivi all’interno un messaggio e scambialo con un nuovo titolo tra quelli lasciati da qualcun’altrə. Gialli, poesie, noir, fumetti, racconti di fantascienza… ogni genere letterario è il benvenuto. L’unica regola è condividere, scoprendo (e facendo scoprire) nuove storie per far circolare la cultura.

🌻17:15-18:45 Metti le mani nel (tuo) sacco – workshop gratuito con lo staff Tessile di Insieme *su prenotazione clicca qui

Hai voglia di scoprire come funziona il “dietro le quinte” dei rifiuti tessili? Lo staff specializzato alla preparazione per il riutilizzo tessile di Insieme, ti mostrerà il processo di selezione, categorizzazione e trasformazione dei tuoi vestiti, che possono tornare ad essere un bene.

Come funziona? Prenota il tuo posto tra i due turni (17:15-18.00 e 18.00-18:45) compilando il form d’iscrizione!

Puoi portare vestiti, scarpe, accessori che non usi più e che vorresti conferire (max 10 capi); anche Insieme metterà a disposizione del materiale da utilizzare durante il workshop.

🌻18:30-19:45 Dalle ‘strasse’ alla rivoluzione tessile nel territorio vicentino: cosa possiamo fare oggi per domani?

Talk con ospiti del mondo della sostenibilità e imprese locali. Intervengono:

Michele BOCCHESE, vicepresidente di Confindustria Vicenza ‘Moda e Tessile’;

Marina FORNASIER, presidente di Insieme cooperativa sociale;

Matteo WARD, ceo e co-fondatore di WRAD;

Jana ŽŮRKOVÁ, vicedirettrice della rete RREUSE Bruxelles.

🌻19:30 Warm up tropical bass w/Magenta djset

🌻20:30 “LA SFILATA” + performance urbana

Vestirsi è un’azione quotidiana, ri-vestirsi di usato è un gesto di sostenibilità che può diffondersi in maniera esponenziale, raggiungendo tutti e tutte. Vestirsi non è solo una delle prime necessità umane: è un’espressione di sé, è un bisogno, è un gioco, è un obbligo o una via di fuga. Adesso facciamo un passo indietro e lasciamo passare la natura.

🌻21:30 After-show w/Magenta djset

🌻23:00 Chiusura cancelli



INGRESSO LIBERO🥝