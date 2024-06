Torna la Pedalata Rinascimentale nei giardini di Villa Godi Malinverni

COMUNICATO STAMPA

Torna l’appuntamento con la Pedalata Rinascimentale nei giardini di Villa Godi Malinverni

Domenica 16 giugno, nel Parco di Villa Godi Malinverni a Lugo di Vicenza, tornerà l’appuntamento con la Pedalata Rinascimentale, organizzata nell’ambito del progetto “I giardini del Palladio”, finanziato dal PNRR e voluto dal proprietario Christian Malinverni.

La Pedalata Rinascimentale del 16 giugno si colloca all’interno di un fitto calendario di attività volte alla valorizzazione del ciclo-turismo all’interno del parco di Villa Godi Malinverni. Nell’arco del 2024 sono dodici gli appuntamenti di ciclo-turismo promossi da Pedemontana Veneta in un’ottica di marketing territoriale, per mettere in comunicazione i parchi storici e la loro memoria nell’immaginario collettivo con i luoghi dell’acqua.

La partenza è prevista alle 9:00 dalla Pasticceria Signorini a Thiene e proseguirà con la visita guidata alle sale, al parco e ai giardini di Villa Godi Malinverni. Successivamente, il tour continuerà al Museo del Maglio a Breganze, passando per la chiesa di S. Felice e Fortunato a Fara Vicentino e tornando di nuovo a Thiene.

L’itinerario, lungo 50 km su strada sterrata e asfalto, si propone come facile ed è completamente gratuito, con la possibilità di pranzare al ristorante Il Torchio Antico di Villa Godi Malinverni a carico dei partecipanti.

“Sarà un’occasione unica per scoprire le bellezze artistiche, le dimore storiche e il paesaggio che ci circonda, tra parchi, specchi d’acqua e risorgive”, ha sottolineato Nicolas Cazzola, presidente di Pedemontana Veneta.

Altri appuntamenti con la Pedalata Rinascimentale sono previsti domenica 7 luglio, domenica 28 luglio e domenica 25 agosto.

Per info e prenotazioni: 0445.804837 o info@visitpedemontana.com

Progetto “I Giardini del Palladio”