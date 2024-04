Domani sciopero nazionale di 4 ore indetto dai sindacati

Il prossimo giovedì 11 aprile si terrà un nuovo sciopero generale nazionale proclamato per 4 ore dalla Cgil e dalla Uil in tutti i settori privati e per 8 ore nei settori dell’edilizia. Dalle Poste al trasporto pubblico, con possibili interruzioni per bus e treni, diversi settori sono a rischio.

Treni Anche le ferrovie saranno interessate, con potenziali ripercussioni sulle partenze e sui ritardi dei treni. Le Segreterie nazionali di Filt-Cgil e Uiltrasporti hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale dalle ore 9 alle ore 13. Escluso dallo sciopero sarà il personale della Divisione Business Regionale della Campania di Trenitalia, che sciopererà invece venerdì 12 aprile dalle 9 alle 17. Si possono consultare i servizi minimi di trasporto garantiti in caso di sciopero sul sito di Trenitalia.

Autobus e metropolitane Anche il trasporto pubblico locale sarà coinvolto con uno stop di 4 ore, portando alla sospensione di bus e metropolitane in diverse città.

Poste Anche le Poste aderiscono allo sciopero per 4 ore all’inizio di ogni turno lavorativo. Slc Cgil e Uilposte hanno confermato la partecipazione. Durante gli orari di sciopero potrebbe non essere garantito pienamente il servizio.

Le ragioni della protesta La giornata di mobilitazione ha tre obiettivi principali: porre fine alle morti sul lavoro, ottenere una riforma fiscale equa e promuovere un nuovo modello sociale.

Zero morti sul lavoro Per i sindacati, la sicurezza sul lavoro deve essere una priorità assoluta, eliminando le leggi che hanno reso il lavoro precario e frammentato nel corso degli anni. È necessario superare il subappalto a cascata, garantendo la parità di trattamento per tutti i lavoratori, e potenziare le attività di vigilanza e prevenzione con nuove assunzioni nell’Ispettorato del Lavoro e nelle Aziende Sanitarie Locali. La formazione continua per i lavoratori deve essere garantita come diritto. (fonte Adnkronos)