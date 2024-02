Distretto Veneto della Pelle presenta: INSIDE #lineapelle103

L’’iniziativa dal titolo “Distretto Veneto della Pelle INSIDE #lineapelle103“, nata per promuovere una narrazione veritiera e positiva sulla filiera della pelle, si svolgerà nel cuore dell’evento fieristico internazionale più importante al mondo per il settore pelle, Lineapelle che si terrà a Milano dal 20 al 22 Febbraio prossimo, presso lo stand del Distretto, Pad.11 Stand V11 e sarà curata in media partnership con MpaStyle, casa editrice di periodici specializzati, rivolti ai professionisti del mondo fashion: Tannery International, Style, Shoes&Bags, Outwear e Safety First. Riviste leader a livello internazionale per l’industria della pelle e della moda, dedicate a calzatura, pelletteria, abbigliamento in pelle, componenti, materiali e accessori, nonché alle più recenti innovazioni tecnologiche e chimiche ad essi correlati.

Con “INSIDE #lineapelle103” il DVP intende realizzare, presso il proprio stand, un vero e proprio set, per ospitare una serie di interviste esclusive, con approfondimenti sul momento fieristico e focus su sostenibilità e circolarità della pelle e della filiera produttiva della moda e del lusso, condotte da due moderatori d’eccezione. Andrea Guolo, giornalista specializzato in economia del Made in Italy, che vanta collaborazioni importanti, tra cui spicca quella con Milano Finanza e Vogue Italia. Corrispondente per l’Europa di HideNet, il portale di market intelligence specializzato sull’andamento internazionale della materia prima grezza, ha ricoperto per anni analogo incarico per l’Italia in Leather International e IDC – Industrie du Cuir ed è stato capo redattore de La Conceria fino al 2014. Con Guolo, a condurre il talk anche Gian Omar Bison, altra figura del giornalismo professionale che collabora con MpaStyle e scrive per diverse testate su temi legati all’economia della moda.

Il format ha l’obiettivo di raccogliere insight autorevoli e raccontare l’evento fieristico Lineapelle dall’interno, includendo feedback significativi anche dalle contestuali fiere Micam, per la calzatura, Mipel, per pelletteria e accessori e The One per l’abbigliamento. Le interviste esclusive, rivolte a imprenditori della filiera della pelle e dell’industria della del fashion, ma anche ad associazioni, enti e istituzioni di riferimento, per la catena di valore del settore moda, saranno trasmesse in live-streaming sul canale YouTube del Distretto Veneto della Pelle, consultabili anche dopo la manifestazione fieristica, sul sito e sulle piattaforme social del Distretto.

Annoverato tra i sistemi industriali conciari più rilevanti al mondo, il Distretto Veneto della Pelle ingloba tutte le anime della filiera: concia, chimica, meccanica, tecnologia, riciclo e servizi. Contando sulle capacità imprenditoriali e tecniche votate all’economia circolare e all’innovazione, delle aziende della sua filiera, il DVP è impegnato nel promuovere la sostenibilità e la circolarità del comparto, attraverso diverse inziative: coordinando in collaborazione con la Fondazione ITS COSMO Fashion Academy il corso ITS Green Leather Manager (unico in Italia, già premiato a livello europeo); collaborando con tutte le associazioni di categoria e gli enti di settore; interloquendo con le istituzioni e dando voce alle eccellenze imprenditoriali della filiera.

Le interviste potranno essere seguite in diretta streaming sul canale Youtube Distretto Veneto della Pelle, nella sezione “live”: