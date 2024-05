Derby Play Off L.R. Vicenza-Padova: limiti alla circolazione

La partita L.R. Vicenza – Padova, che si doveva tenere ieri sera e posticipata per allerta meteo, si disputerà oggi mercoledì 22 maggio alle 20.30, allo Stadio Menti.

Per ragioni di ordine pubblico sono previste alcune limitazioni del traffico aggiuntive rispetto a quanto disposto in via ordinaria durante le competizioni.

In particolare, dalle 16.30 fino a cessate esigenze non sarà possibile parcheggiare nelle aree attorno allo stadio.

Dalle 18.30 scatterà la chiusura di via Bassano e via Spalato. L’accesso alle due strade, oltre che a quelle che vengono sempre chiuse durante le partite allo stadio, sarà garantito a residenti ed esercenti.

Si segnala che si verificheranno rallentamenti, anche dovuti al previsto maltempo, pertanto si consiglia di non transitare nelle zone adiacenti allo stadio se non necessario.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili sul portale Luceverde Vicenza (https://vicenza.luceverde.it/#/home).