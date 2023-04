Davide Faccio: “La Protezione Civile vera risorsa per il territorio”

Sabato scorso giornata di ricognizione sul territorio per il

consigliere provinciale con delega alla Protezione Civile, Davide

Faccio.

Prima tappa a Campiglia dei Berici, dove l’amministratore ha visitato

la sede e si è confrontato con i volontari e gli alpini dell’ANA

rispetto ai rapporti con le istituzioni e in particolare con la

Provincia. “Da sindaco di Trissino ho avuto modo di conoscere ed

apprezzare il valore dei volontari della Protezione Civile” – commenta

Faccio – “e questa visita ha confermato che si tratta di un’importante

risorsa per la comunità vicentina. Ho ringraziato i volontari per il

lavoro importante che svolgono ed ho ricordato il ruolo insostituibile

che hanno avuto anche nelle emergenze più recenti che hanno toccato la

nostra provincia, dalle alluvioni alla tempesta Vaia fino alla lunga

stagione della pandemia. Continuerò il mio percorso” – conclude Faccio

– “nel territorio per un raccordo sempre più stretto tra le

istituzioni e la Protezione Civile”