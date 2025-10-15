CURIOSITÀ - LIFESTYLEITALIA e MONDO
15 Ottobre 2025 - 11.02

Il caffè ufficiale della Wiener Staatsoper è veneto

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

La storica torrefazione Goppion di Preganziol (Treviso) entra nel cuore della capitale austriaca, diventando il caffè ufficiale della Wiener Staatsoper, uno dei teatri più celebri al mondo. I caffè dell’azienda sono presenti, da settembre, nei sei punti di ristoro del prestigioso teatro viennese, portando il profumo e la tradizione dell’espresso italiano in uno dei simboli della cultura europea.

“Vienna e Venezia rappresentano la culla del rito del caffè – racconta Paola Goppion, che insieme al presidente Sergio Goppion, a Silvia e a Mario guida l’azienda –. Nei locali storici della capitale gli intellettuali si incontravano per discutere di arte, libri e scienza davanti a una tazzina. Noi ci sentiamo eredi di quella tradizione, offrendo un caffè fatto a regola d’arte, con materie prime d’eccellenza e un gusto riconoscibile. Bevilo Buono è la nostra promessa quotidiana a chi cerca una bevanda preparata con cura. È proprio questa passione per le cose fatte bene che ci ha portati fino al cuore di Vienna, fino alla Wiener Staatsoper”.

In occasione del Ballo dell’Opera, previsto per il 12 febbraio 2026, Goppion ha realizzato una box in edizione limitata riservata agli iscritti all’evento, contenente due tazzine esclusive e una confezione di caffè celebrativa.

Oltre alla collaborazione con la Wiener Staatsoper, Goppion Caffè è presente a Vienna anche con una filiale estera, aperta nel 2019 come punto strategico per i mercati dell’Europa orientale, e nei locali storici della città, dove continua a rappresentare l’eccellenza del caffè italiano.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Il caffè ufficiale della Wiener Staatsoper è veneto | TViWeb Il caffè ufficiale della Wiener Staatsoper è veneto | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy