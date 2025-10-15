Il caffè ufficiale della Wiener Staatsoper è veneto

La storica torrefazione Goppion di Preganziol (Treviso) entra nel cuore della capitale austriaca, diventando il caffè ufficiale della Wiener Staatsoper, uno dei teatri più celebri al mondo. I caffè dell’azienda sono presenti, da settembre, nei sei punti di ristoro del prestigioso teatro viennese, portando il profumo e la tradizione dell’espresso italiano in uno dei simboli della cultura europea.

“Vienna e Venezia rappresentano la culla del rito del caffè – racconta Paola Goppion, che insieme al presidente Sergio Goppion, a Silvia e a Mario guida l’azienda –. Nei locali storici della capitale gli intellettuali si incontravano per discutere di arte, libri e scienza davanti a una tazzina. Noi ci sentiamo eredi di quella tradizione, offrendo un caffè fatto a regola d’arte, con materie prime d’eccellenza e un gusto riconoscibile. Bevilo Buono è la nostra promessa quotidiana a chi cerca una bevanda preparata con cura. È proprio questa passione per le cose fatte bene che ci ha portati fino al cuore di Vienna, fino alla Wiener Staatsoper”.

In occasione del Ballo dell’Opera, previsto per il 12 febbraio 2026, Goppion ha realizzato una box in edizione limitata riservata agli iscritti all’evento, contenente due tazzine esclusive e una confezione di caffè celebrativa.

Oltre alla collaborazione con la Wiener Staatsoper, Goppion Caffè è presente a Vienna anche con una filiale estera, aperta nel 2019 come punto strategico per i mercati dell’Europa orientale, e nei locali storici della città, dove continua a rappresentare l’eccellenza del caffè italiano.