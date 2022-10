DAL MONDO – Il riscaldamento globale potrebbe liberare dei virus intrappolati nell’Artico

Nuovi virus presto in circolazione? Secondo uno studio pubblicato mercoledì, il riscaldamento globale potrebbe causare una “ricaduta virale” dall’Artico, dove i virus finora conservati nel ghiaccio potrebbero entrare in contatto con nuovi ospiti in altri ambienti. I virus hanno bisogno di un ospite (umano, animale, vegetale o muschio) per replicarsi e diffondersi, utilizzando un ospite privo di immunità se necessario, come ha dimostrato la recente pandemia di Covid-19.

Scienziati canadesi hanno studiato se il cambiamento climatico possa favorire un tale scenario nell’ambiente artico del lago Hazen (Canada). Per fare ciò, i ricercatori hanno prelevato campioni dal letto di un fiume che lo alimenta quando il ghiaccio si scioglie durante l’estate, nonché dal fondo del lago. “Questo ci ha permesso di determinare quali virus e quali host si trovavano in questo ambiente “, spiega Stéphane Aris-Brosou, professore associato presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Ottawa, che ha supervisionato lo studio.

Grandi cambiamenti negli host dei virus

Il team ha quindi deciso di scoprire quanto fossero suscettibili i virus al cambio di host, esaminando l’equivalente dei rispettivi alberi genealogici. “Abbiamo cercato di misurare quanto fossero simili questi alberi (famiglia) “, afferma Audrée Lemieux, dell’Università di Montreal, prima autrice dello studio. Genealogie strette suggeriscono che il virus si sia evoluto con il suo ospite, mentre le differenze indicano che potrebbe aver cambiato host. E se l’ha fatto almeno una volta, è probabile che lo faccia di nuovo.

Le analisi hanno mostrato grandi differenze negli alberi genealogici dei virus e dei loro ospiti nei sedimenti estratti dal fondo del lago. Queste differenze erano meno pronunciate nel letto del fiume che alimentava il lago. I ricercatori ipotizzano che l’acqua di disgelo dei ghiacciai erode i sedimenti del letto, limitando così le interazioni tra virus e potenziali ospiti.

“La probabilità di eventi drammatici rimane bassa”

D’altra parte, l’accelerazione dello scioglimento dei ghiacciai che alimentano il lago ha anche aumentato la quantità di sedimenti che vi vengono trasportati. “Questo metterà in contatto host e virus che normalmente non sarebbero stati “, secondo Audrée Lemieux. Gli autori dello studio, pubblicato sulla rivista di ricerca biologica della Royal Society, “Proceedings B”, sono stati attenti a specificare che non prevedono uno spillover virale o una pandemia.



“La probabilità di eventi drammatici rimane molto bassa” , continua Audrée Lemieux. Ma secondo i ricercatori, il rischio potrebbe aumentare con il continuo riscaldamento globale, poiché i nuovi ospiti potrebbero avventurarsi in regioni precedentemente inospitali. “Potrebbero essere zecche o zanzare o altri animali, ma anche batteri e virus”. La possibilità di un overflow è “completamente imprevedibile, e anche le sue conseguenze, che vanno da un carattere benigno a una vera pandemia” , ha aggiunto.