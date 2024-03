VENETO – Carne con il virus della peste suina: sequestro dei NAS

I Carabinieri del Nas di Padova hanno denunciato un cittadino cinese, titolare di un esercizio commerciale di alimenti etnici nella zona di Camin di Padova, per la vendita di carne contaminata dal virus della peste suina. Inoltre, è stato contestato un illecito amministrativo di 6.500,00 euro per mancanza di rintracciabilità, condizioni igienico-sanitarie non conformi e etichettatura non adeguata. Sono state ufficialmente bloccate due celle frigorifere non autorizzate e sono stati sequestrati 2490 kg di alimenti di origine animale a rischio sanitario. Questo provvedimento è stato adottato in seguito a un’indagine condotta dall’Arma insieme all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria Locale 6 lo scorso febbraio. Durante l’operazione sono state prelevate delle campionature di alimenti che sono state poi analizzate in laboratorio, rilevando la presenza del virus della peste suina nella carne. È importante notare che questo virus non è trasmissibile agli esseri umani. La carne suina, di provenienza cinese, non presentava etichettatura in lingua italiana e risultava pericolosa per la salute poiché l’importazione e la vendita nella Comunità Europea sono vietate.