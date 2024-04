Da Cornedo a Thiene dalla ex compagna: arrestato 53enne, non poteva avvicinarsi a lei

Durante un servizio di perlustrazione, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Thiene hanno fermato per un controllo un cittadino straniero di 53 anni, residente a Cornedo Vicentino, il cui comportamento ha suscitato sospetti tra i militari. Le indagini immediate hanno rivelato che nelle vicinanze del luogo del controllo si trovava l’abitazione della ex convivente dell’uomo, alla quale è stato imposto un divieto di avvicinamento dall’Autorità Giudiziaria di Vicenza, divieto che lo straniero ha violato.

Il 53enne è stato arrestato in flagranza di reato e trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo direttissimo, che si è svolto presso il Tribunale di Vicenza. Durante il processo è stata convalidata l’arresto, e per l’indagato è stato disposto l’obbligo di presentarsi presso la caserma dell’Arma di Schio e il divieto di risiedere nel comune di Thiene.