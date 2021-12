Crisanti: “Per evitare il lockdown tre settimane con l’obbligo per tutti di Ffp2”

Tre settimane con l’obbligo di indossare la più protettiva mascherina Ffp2, mossa per tentare di scongiurare il lockdown. È la proposta avanzata dal microbiologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti. «Se vogliamo evitare il lockdown, dovremo mettere in campo una misura innovativa, mai provata prima, che ha un effetto pauroso sull’indice di trasmissione. Mettiamoci tutti quanti, per tre settimane la mascherina Ffp2: sui trasporti, al cinema, al teatro, rimodulando l’accesso ai ristoranti e alle discoteche. Otterremmo un effetto lockdown: la Ffp2 abbatte la trasmissione del 98% e non esiste nulla che garantisca un risultato di questo genere».

Un obiettivo che appare particolarmente importante ora, con l’avanzata della contagiosissima – e, per questo, temuta – variante Omicron. Una mutazione che rischia di trasformarsi nella “scheggia impazzita” che potrebbe dipingere di tonalità scure la nostra regione, dopo le vacanze di Natale. Lo dicono i numeri, che giorno dopo giorno mostrano la rapida avanzata del contagio.«Non credo che vi siano misure in grado di mitigare i contagi fino dopo Natale. Arriveremo alle prime settimane di gennaio con livelli di trasmissione elevata» aggiunge Crisanti. «Il vaccino è una sicurezza, ma, contro la variante Delta, dura meno di quanto ci si aspettasse. In più c’è la complicazione portata dall’Omicron, che rispetto al virus ha moltissime sostituzioni. Con il vaccino, abbiamo indotto il sistema immunitario a produrre anticorpi contro il virus. Ma, contro l’Omicron, gli anticorpi hanno un’efficacia molto minore».