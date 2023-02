Sono 547 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, e 4 i decessi; i contagi totali in regione sono 2.689.874, e le vittime sono 16.659.



Dal bollettino regionale emerge che prosegue l’incremento degli attuali positivi, che oggi superano i 17 mila (17.031, +140).

Negli ospedali scendono i ricoveri sia in area non critica, che sono 850 (-18), sia (-2) in terapia intensiva, che sono 33. (ANSA).