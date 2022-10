Nuova impennata di casi Covid in Veneto. Sono 8.873 i nuovi casi di positività al virus registrati nelle ultime 24 ore.

Il bollettino regionale segnala 12 vittime. Gli attuali positivi risultano in drastico aumento, +1.427. Cresce il dato ospedaliero, con 875 ricoveri in area medica (+89) mentre salgono a 42 (+3) in terapia intensiva. (ANSA).