Covid – Paziente spagnolo esce dall’ospedale dopo due anni e due mesi

Venerdì 6 maggio 2022 è stato un giorno molto speciale per Eduardo Lozano. Dopo due anni e quarantacinque giorni di ricovero, di cui due mesi in coma, questo settantenne spagnolo ha potuto finalmente partire all’inizio del pomeriggio. Era stato ricoverato all’ospedale Duran i Reynals, a Barcellona, ​​il 22 marzo 2020, dopo aver contratto il Covid-19, proprio all’inizio della pandemia.

Non appena si è svegliato dal coma, è stato messo in atto un lungo percorso di guarigione, che gli ha permesso di rimettersi in piedi e di riadattarsi gradualmente alla vita. “Onestamente non pensavo di farcela, quando mi sono svegliato dal coma sembrava un cadavere, non riuscivo a muovermi, pesavo 35 libbre, dovevo reimparare tutto, ed è quello che sono stato in grado di fare , grazie al personale infermieristico”, ha dichiarato al canale spagnolo TV3 , ringraziando tutto il personale che lo ha aiutato nella sua riabilitazione.

Eduardo ora è guarito bene, ma spiega che ha ancora molti postumi, come la fibrosi polmonare, un viso segnato dalle cicatrici dell’intubazione, le ginocchia danneggiate da sdraiato a pancia in giù che aveva per 2 anni e il diabete che ha ottenuto molto peggio.

Luís, un amico con cui condivideva il lavoro di tassista, è venuto a prenderlo quando ha lasciato l’ospedale. Insieme hanno viaggiato molto in giro per il mondo, ma questo viaggio rimarrà il più speciale, perché è quello che ha portato Eduardo alla sua nuova vita. Varcare la porta dell’ospedale è stato molto difficile, spiega il barcellonese, che ha voluto salutare tutto il centro, a cominciare dal personale infermieristico, fino alle guardie di sicurezza.

“Ho un po’ paura, perché due anni sono troppi. Non so se riuscirò a stare bene fuori, a fare bene le cose di tutti i giorni che prima facevo bene” , spiega. Fuori ha perso tutto, a causa delle sue condizioni fisiche. La sua licenza di taxi è stata revocata e, a causa dei suoi postumi, non potrà più esercitare la sua professione. Senza legami familiari, dovrà fare affidamento sui suoi unici amici, i medici gli avevano detto che non poteva vivere da solo.