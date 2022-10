Arriva come annunciato la variante del Covid-19 “Cerberus” (BQ1) ed in Veneto viene rilevato il primo caso sequenziato dall’Azienda Ospedaliera di Padova. Il soggetto è un 60enne fragile e presenta fortunatamente leggeri sintomi. L’ipotesi è che questa variante in un paio di mesi soppianti la Omicron. Nel frattempo i dati sui contagi e i ricoveri sono in calo in Veneto.