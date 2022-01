COVID – Effetti a vita sull’olfatto? Lo studio svedese

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

La metà dei casi della prima ondata di Covid-19 potrebbe avere danni permanenti legati all’olfatto. Almeno questo è ciò che mostrano i risultati della ricerca preliminare in Svezia.

Dopo aver contratto il virus, alcune persone osservano un’improvvisa perdita dell’olfatto o una percezione alterata o distorta degli odori. Ma mentre molti si sono ripresi rapidamente, altri hanno scoperto che il loro senso dell’olfatto non è mai tornato del tutto normale. Per scoprire quanto potrebbero essere comuni queste menomazioni, gli scienziati del Karolinska Institute di Stoccolma hanno effettuato test su 100 persone che hanno contratto il Covid nella primavera del 2020 in Svezia.

I loro risultati iniziali mostrano che 18 mesi dopo aver contratto il virus, pochissime persone – solo il 4% – avevano perso completamente l’olfatto, ma un terzo ha visto una ridotta capacità di rilevare gli odori. Quasi la metà, degli altri, lamentava parosmia, dove l’olfatto è distorto. La maggior parte delle persone con un senso dell’olfatto ridotto non lo sapeva prima di unirsi allo studio.