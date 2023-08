Coppa Italia, il Vicenza stecca la prima ed è già fuori

Niente da fare per il Vicenza decimato nella prima partita ufficiale della stagione contro il Feralpi Salo’. I gardesani vincono 2-1 al Garilli di Piacenza contro il Vicenza e staccano il pass per i trentaduesimi di Coppa Italia. Avanti di due reti, grazie a Di Molfetta e Felici, i verdeblù vengono avvicinati dai biancorossi a metà ripresa da Laezza, pronto a sfruttare una respinta imprecisa di Pizzignacco sugli sviluppi di un calcio di punizione. I ragazzi di Stefano Vecchi si qualificano per il turno successivo: lunedì 14 alle 21.15 sfida esterna contro il Torino di Ivan Juric, già affrontato nel pre-campionato (2-0 a Pinzolo per i granata, gol di Schuurs e Savva).