Controlli straordinari a Vicenza e Arzignano: centinaia di persone controllate

Continuano quasi quotidianamente i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori.

Nelle giornate di mercoledì 9 e giovedì 10 febbraio le operazioni di Polizia hanno riguardato la Città di Vicenza ed il Comune di Arzignano.

Con ordinanza del Questore della Provincia di Vicenza Paolo SARTORI, sono stati impiegati oltre 60 uomini appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed alla Polizia Locale di Vicenza e di Arzignano, supportati dal Reparto Prevenzione del Crimine della Polizia di Stato di Padova.

A Vicenza i controlli si sono concentrati nella zona di Campo Marzio, Parco Fornaci, Viale Milano e, più in generale, le vie ricomprese nel Quadrilatero, ove sono stati controllati gli Esercizi Pubblici.

Ad Arzignano, invece, sotto la lente delle Forze dell’Ordine sono finiti i Parchi pubblici, la Stazione Ferroviaria con le vie limitrofe, e varie zone del Centro.

Complessivamente sono stati controllati a Vicenza 10 Esercizi Commerciali, 81 autoveicoli e 310 persone, di cui 93 stranieri e 46 con precedenti penali e/o di Polizia.

Ad Arzignano, invece, sono state controllate 89 persone, di cui 24 stranieri e 13 con precedenti penali e/o di Polizia, 27 veicoli e 5 Esercizi Commerciali.

Al termine delle attività operative, il Questore ha quindi adottato i seguenti Provvedimenti:

4 Ordini di Allontanamento dal Territorio Nazionale nei confronti di un cittadino gambiano, un cittadino albanese, un cittadino indiano ed un cittadino bosniaco, con a proprio carico precedenti penali e/o di Polizia di varia natura, non più in possesso dei requisiti richiesti per risiedere in Italia. Il Questore Sartori ha, pertanto, emesso il Decreto di allontanamento, ordinando agli stranieri di lasciare il territorio entro 7 giorni; in caso non ottemperassero, costoro verranno denunciati alla Procura della Repubblica ed accompagnati coattivamente verso il Paese di origine.

a carico di persone gravate da precedenti penali e di Polizia, che si trovavano senza apprezzabile motivo ed in circostanze non giustificate nel Comune di Vicenza o di Arzignano.

8 Avvisi Orali (Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle leggi antimafia) nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale a causa di precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura contro la persona, per spaccio di sostanze stupefacenti, ovvero contro il patrimonio.

“L’estensione all’intero territorio provinciale di queste operazioni di Polizia è fondamentale per tenere sotto controllo situazioni di criticità potenzialmente pericolose per la convivenza civile e la sicurezza pubblica – ha evidenziato il Questore della Provincia di Vicenza, Paolo SARTORI – Arzignano non è il primo Comune interessato da queste attività. Solo in questo modo si potrà garantire una risposta completa a quelle che sono le esigenze dell’intera comunità della Provincia di Vicenza.”