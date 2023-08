Controlli anti-droga a Thiene: 4 giovanissimi segnalati

Controlli anti-droga a Thiene, nella serata di martedì 1 agosto. Dopo alcune segnalazioni pervenute dalla cittadinanza, la polizia locale nordest vicentino, supportata dal cane antidroga Ronnie, eseguiva controlli in alcune aree verdi. Alle ore 19:40, nel controllo di parco Aldo Moro, veniva rinvenuta una dose di hashish occultata sotto una siepe, presubilmente abbandonata da un giovane alla vista della Polizia Locale. Alle successive ore 20:15, nell’area verde di via Milano, la polizia locale procedeva al controllo di n. 3 giovani. In quel frangente veniva fatto avvicinare Ronnie, che segnalava, per ognuno dei tre ragazzi, la presenza di sostanze stupefacenti. I giovani, tra i 20 ed i 25 anni, collaboravano ed estraevano complessivamente circa 10 grammi di hashish, che tenevano occultati negli indumenti. In seguito, precisamente alle ore 21:00 circa, in via Martiri delle Foibe, la polizia locale procedeva al controllo di due giovani che si trovavano nel percorso pedonale. Anche in questa occasione Ronnie segnalava con precisione la presenza di sostanze stupefacenti. Gli agenti rinvenivano infatti un piccolo involucro contenente hashish detenuto da uno di loro.

I quattro giovani venivano segnalati alla Prefettura-UTG di Vicenza quali assuntori di sostanze stupefacenti.