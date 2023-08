Confronto Comune-Confcommercio: dal vigile di quartiere al Piano marketing per rilanciare la città

Urbanistica, turismo e sicurezza. Sono i tre temi urgenti evidenziati da Confcommercio Vicenza nel corso della campagna elettorale che hanno trovato la pronta risposta della nuova amministrazione nel corso dei recenti incontri tra il sindaco Giacomo Possamai, gli assessori Cristina Balbi, Ilaria Fantin, Cristiano Spiller e Leone Zilio, con il presidente di Confcommerco Vicenza Nicola Piccolo e il direttore dell’associazione Ernesto Boschiero.

L’esito del confronto è stato presentato dal sindaco Giacomo Possamai e dal presidente di Confcommercio Vicenza Nicola Piccolo.

“Il dialogo con le realtà dell’impresa e del lavoro – ha spiegato il sindaco Giacomo Possamai – è una parte fondamentale del percorso con cui intendiamo ridare all’amministrazione il ruolo di guida nella trasformazione della città e nel suo sviluppo: un percorso che si deve nutrire del confronto aperto con i cittadini e le realtà del territorio con l’obiettivo di rendere Vicenza più viva e attrattiva, un polo di innovazione, di commercio di prossimità e di lavoro di qualità. Con Confcommercio abbiamo condiviso quindi la necessità di lavorare su un grande masterplan della città: per favorire lo sviluppo commerciale di Vicenza è cruciale infatti poter contare su una corretta pianificazione urbanistica. Piena unità di intenti anche sul ruolo della promozione turistica e culturale per lo sviluppo commerciale e sull’istituzione del vigile di quartiere per rispondere all’esigenza di maggior presidio del territorio espressa anche dagli operatori economici”.

“Nel positivo confronto con sindaco e assessori abbiamo sottolineato l’esigenza di progettare la “Vicenza del futuro” lavorando su un disegno strategico complessivo della città, che valorizzi commercio di vicinato e turismo – ha affermato il presidente Nicola Piccolo -. Per farlo abbiamo convenuto di mettere in campo una serie di azioni, chiarendo fin da subito “chi fa che cosa”. Confcommercio Vicenza aggiornerà il Piano di marketing urbano, strumento essenziale perché poi l’amministrazione possa procedere a definire un masterplan urbanistico efficace, di cui il centro storico e i quartieri hanno bisogno. Proporremo all’amministrazione un nuovo Protocollo d’intesa sul turismo che darà input innovativi sul fronte della promozione di Vicenza, promozione che trarrà grandi vantaggi dalla programmazione di importanti mostre in Basilica da parte del Comune. Tutto questo in una città che deve migliorare la percezione della sicurezza attraverso la collaborazione di tutti per supportare il grande impegno già messo in campo dalle forze dell’ordine”.

Gli impegni per il futuro

Sul fronte urbanistico, Comune e Confocommercio sono concordi sulla necessità di dare vita ad un percorso per la realizzazione di un masterplan per una corretta pianificazione del territorio. Uno strumento utile alla realizzazione del masterplan sarà il Piano di marketing urbano di Confocommercio, già consegnato all’amministrazione nel 2020 e in fase di integrazione e aggiornamento con le prossime infrastrutture programmate.

Per spingere sulla promozione della città, amministrazione e Confcommercio sottoscriveranno un nuovo Protocollo d’intesa su cultura e turismo, rivisitando quello in essere, con l’obiettivo di fare della cultura – anche attraverso la programmazione di importanti mostre in Basilica palladiana – uno strumento di crescita della città e del suo sviluppo economico-turistico. Tra gli strumenti strategici alla promozione culturale e turistica, ci sarà anche il portale EasyVI, realizzato da Confcommercio in collaborazione con il Comune.

Il vigile di quartiere è la risposta che l’amministrazione intende mettere in campo per rafforzare il presidio del territorio. Una richiesta, questa, arrivata anche da Confcommercio Vicenza sulla base delle segnalazioni degli operatori e del confronto costante con le forze dell’ordine.