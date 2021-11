Con l’unità Nos la polizia locale di Vicenza si aggiudica il Premio Anci Sicurezza Urbana 2021

Si è tenuta ieri mattina a Parma, in occasione della XXXVIII Assemblea annuale Anci, la cerimonia di conferimento del “Premio Anci Sicurezza Urbana 2021”.

Il corpo della polizia locale di Vicenza si è aggiudicato, infatti, il premio nella sezione “miglior progetto”, grazie all’istituzione del Nos, Nucleo operativo speciale, unità diretta a contrastare le situazioni di degrado urbano.

A ritirare il premio sono stati il sindaco Francesco Rucco, il consigliere comunale delegato alle funzioni di studio, proposta e sviluppo di progetti specifici nell’ambito delle politiche per la sicurezza Nicolò Naclerio, il comandante della polizia locale Massimo Parolin.

“Abbiamo appena ritirato il premio da Anci come miglior progetto per la sicurezza urbana a livello nazionale – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco –. Si tratta di un progetto innovativo, tra i primi in Italia, che mira allo sviluppo dell’unità Nos integrata dal sistema della videosorveglianza e dall’unità cinofila per il contrasto al degrado urbano e sociale. Ci stiamo lavorando da mesi e continueremo a farlo anche nel prossimo bilancio 2022. Un grazie a nome dell’amministrazione va alla nostra polizia locale per il lavoro che svolge in città a favore dei cittadini”.

Il premio, istituito dall’Anci e patrocinato dal ministero dell’Interno, offre un riconoscimento ai corpi di polizia locale che si sono particolarmente distinti nelle attività di servizio.

Obiettivo: valorizzare il lavoro e le eccellenze dei territori, a volte poco conosciuti ma di fondamentale importanza nella vita quotidiana dei cittadini.