Nascondeva a casa mezzo etto di hashish: denunciata 20enne incensurata

Nella giornata di ieri gli Agenti della Squadra “Volanti” hanno individuato e denunciato alla Procura della Repubblica. M.S., 20enne cittadina italiana, residente a Vicenza.

L’attenzione degli Agenti si era focalizzata in questi ultimi giorni nel quartiere di S. Pio X, luogo di primaria attività di spaccio della donna.

Dopo avere individuato l’abitazione di quest’ultima, gli Agenti hanno eseguito una perquisizione domiciliare.

Con il supporto del cane antidroga della Polizia di Stato, sono stati trovati circa mezzo etto di hashish pronto per essere confezionato e venduto sulla piazza di Vicenza, e 2 bilancini digitali utilizzati per la pesatura della droga.

La giovane è stata quindi condotta in Questura dove, al termine degli atti di polizia giudiziaria, è stata denunciata per il reato di detenzione di spaccio di sostanze stupefacenti.

In considerazione della gravità di quanto emerso, in parallelo con l’iter giudiziario, il Questore della provincia di Vicenza Paolo Sartori, a seguito dell’istruttoria della Divisione Anticrimine, vaglierà l’adozione di una misura di prevenzione