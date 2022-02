Con la terza dose il Green Pass diventa illimitato: restrizioni solo per i no vax anche in zona rossa

La via dell’eliminazione delle restrizioni è intrapresa e comincia nel alleggerire la vita ai vaccinati. A onor del vero finora chi è stato vaccinato non ha subito forti limitazioni, ma a preoccupare è stata sempre la possibilità che la situazione peggiorasse e che le limitazioni riguardassero anche i vaccinati.

E’ stato deciso ieri che chi ha fatto la terza dose (booster) di vaccino avrà il Green pass illimitato. La decisione è stata presa di fronte al calo dei ricoveri delle ultime settimane e alla considerazione che in minima parte questi riguardino i vaccinati. Già 34 milioni di italiani hanno fatto il richiamo.

Cambia anche la zona rossa. E’ stato deciso di eliminare le restrizioni per chi è vaccinato anche in zona rossa, proprio come avviene già per la zona gialla e per quella arancione.