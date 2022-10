Coltiva marijuana nell’orto: denunciato 45enne vicentino

I Carabinieri della Compagnia di Valdagno nel corso della mattinata di martedì 4 ottobre hanno tratto in arresto B.D., 45enne di Valdagno, per coltivazione e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

I militari della Stazione Carabinieri di Recoaro Terme nel corso della mattinata del 4 ottobre erano intenti a svolgere una mirata attività di vigilanza in zona Ponte di Nori, Piana e Gasdotto di Valdagno. Nel corso del servizio i militari dell’Arma si sono recati nell’abitazione di B.D. per effettuare degli accertamenti urgenti nei confronti dell’uomo.

I carabinieri hanno notato un atteggiamento sospetto, molto sbrigativo ed evasivo. Insospettiti da tale condotta hanno deciso di avviare una perquisizione domiciliare d’iniziativa. Nell’arco di pochi minuti i militari dell’Arma rinvenivano presso il giardino attiguo all’abitazione venti piante di marijuana ormai pronte per la raccolta dell’altezza di m.1,50.

I militari hanno approfondito la ricerca poiché l’uomo aveva una condotta sospetta. Veniva così trovato nell’abitazione del materiale atto al confezionamento della marijuana, un bilancino elettronico di precisione nonché cinque cartucce cal. 12 e una cal. 28.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro e trasportato presso la Compagnia Carabinieri di Valdagno per gli ulteriori accertamenti investigativi.

L’uomo dovrà rispondere della violazione dell’art.73 del DPR 309/90 in materia di stupefacenti e dell’art. 697 del codice penale per illecita detenzione di munizionamento.

Si precisa che tutte le attività poste in essere dai militari operanti ed il conseguente deferimento in stato di arresto sono provvedimenti adottati d’iniziativa da parte degli stessi militari procedenti e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.