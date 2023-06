Colli Berici – I cani dei Vigili del Fuoco addestrati in cava (VIDEO e FOTO)

A VILLABALZANA (VI) L’ADDESTRAMENTO DELLE UNITÀ CINOFILE IN AMBIENTE IPOGEO

Due giorni di addestramento in località Villabalzana, nel comune di Arcugnano (VI), per le 9 unità cinofile del nucleo regionale dei vigili del fuoco del Veneto.

L’ambiente in cui i cani hanno provato le ricerche, è una ex cava di pietra di Vicenza, poi polveriera dell’Esercito, acquistata pochi anni fa dal comune di Arcugnano e gestita dall’organizzazione di volontariato Difesa Natura 2000 Colli Berici, un’associazione attiva nella tutela della biodiversità dell’area e nel campo dell’educazione ambientale dei più piccoli.

A provare la ricerca di un disperso in ambiente ipogeo e in assenza di luce, sono stati stamattina Happy, Tyson, Tea, Michel: quattro dei nove cani in dotazione ai cinofili del nucleo regionale.

Le prove effettuate dai nostri colleghi a quattro zampe è servita anche per testare le ricerche in un ambiente dove non c’è trasporto di odore.