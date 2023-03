COGOLLO DEL CENGIO – Schianto in moto sul Costo, muore 29enne

Niente da fare per Constantin Robert Bucur, 29enne di origine rumene residente ad Altavilla Vicentina, che nella giornata di sabato è stato coinvolto in un grave incidente in moto sul Costo, nel territorio di Cogollo del Cengio.

Nonostante le cure dei sanitari, nella giornata di ieri il ragazzo è morto al San Bortolo di Vicenza, dov’era ricoverato in seguito alle ferite riportate. Non sono ancora chiarissime le dinamiche dell’incidente, sulle quali stanno tentando di fare luce i carabinieri di Schio. Intorno alle 15 di sabato, il ragazzo stava salendo il Costo in sella alla sua Suzuki. Per cause ancora in corso di accertamento, la moto sarebbe andata a impattare contro una Nissan guidata da un 70enne di Breganze.

Secondo le ricostruzioni, Bucur sarebbe finito prima contro l’auto, per poi finire sbalzato dalla sella sull’asfalto. Due traumi che, alla fine, sono risultati fatali. Nonostante il rapido intervento e dell’elisoccorso, le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate.