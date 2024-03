Cinque cosa da sapere su Chega!, il partito di estrema destra portoghese che ha raccolto il 18% dei voti

Repentina ascesa nei sondaggi per il movimento politico. Durante le elezioni legislative tenutesi domenica scorsa in Portogallo, il partito di estrema destra, conosciuto come Chega (che significa “Basta!” in francese), ha conseguito risultati elettorali senza precedenti. Questo avvenimento ha seguito le dimissioni del primo ministro socialista António Costa, in carica dal 2015. La maggioranza schiacciante dei portoghesi ha espresso il proprio sostegno al movimento guidato dal professor di diritto André Ventura. Chega si è classificato al terzo posto, raccogliendo poco più del 18% dei voti, mentre l’Alleanza Democratica (di destra) si è posizionata al primo posto con il 29,49% dei voti, seguita dal Partito Socialista (di sinistra) con il 28,66%.

Quali sono le caratteristiche principali di questo partito e della sua sorprendente ascesa elettorale?

Un partito dalla storia recente La creazione di Chega risale solo al 2019. Dopo essersi lanciato in politica due anni prima, André Ventura, il suo leader, decide di fondare il suo partito per le elezioni legislative. Viene eletto come unico deputato del suo partito in quell’occasione, prima di aumentare il numero dei suoi membri al Parlamento nel 2022, nelle successive elezioni. Dodici membri del partito vengono eletti, prima della svolta di questo inizio del 2024 con 48 seggi ottenuti nei risultati elettorali. “Ieri, il Portogallo si è svegliato e ha cambiato rotta”, ha commentato lunedì su X il leader di Chega, André Ventura. “Abbiamo ora molto lavoro e molte responsabilità.”

Un leader con un percorso sorprendente Il leader e fondatore di Chega, André Ventura, ha un percorso atipico. È diventato famoso… grazie ai suoi commenti sul calcio, essendo un tifoso del Benfica Lisbona, il grande club della capitale. All’età di 41 anni, questo professore di diritto, che è stato ispettore delle imposte e scrittore, ha tentato la fortuna in politica durante un’elezione locale nel 2017. “In politica, devi essere diverso”, afferma il deputato. “E volevo essere diverso.” Devoto cattolico, crede di essere guidato da una “missione divina” per agire a favore dei suoi compatrioti. Ammiratore di Donald Trump o dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, André Ventura ha plasmato un partito “ultra-personalizzato” attorno alla sua persona, secondo la politologa Marina Costa Lobo, intervistata dall’AFP.

Un’ideologia populista e xenofoba Dal momento della sua creazione, Chega coltiva un vero populismo di destra, simile a quello persistente in diversi paesi europei, come con il movimento Vox in Spagna, ad esempio. Rivendicandosi come una struttura antisistema, il partito aveva fatto una promessa di campagna, esposta durante i comizi di André Ventura: “Limpar Portugal” – per “pulire il Portogallo”, in francese.

In altre parole, il partito veicola da anni un’ideologia xenofoba, anticorruzione e di sfida alle élite, alimentata dalle dichiarazioni eclatanti del suo leader. Quest’ultimo era stato notato alcuni anni fa per un’intervista in cui attaccava frontalmente la comunità gitana del paese, sempre presa di mira dal partito da allora. Nel 2020, una delle sue esternazioni razziste aveva sollevato polemiche, quando aveva chiesto che una deputata di colore fosse “riportata nel suo paese d’origine”.

Un alleato del Rassemblement National La triplice candidata RN alle elezioni presidenziali, Marine Le Pen, si è recata più volte in Portogallo per visitare André Ventura, che considera un partner a livello europeo. “Attendiamo con impazienza l’arrivo dei deputati europei di Chega per sostenere la forza che rappresentiamo al Parlamento europeo”, ha esortato durante la sua ultima visita a Lisbona lo scorso novembre. L’elezione di nuovi eurodeputati portoghesi sarebbe una mossa strategica per aumentare le fila del gruppo Identità e Democrazia, al quale appartiene il RN. Lunedì, su X, ha congratulato il suo “amico” André Ventura “per questo bellissimo risultato”.