La lezione del Portogallo: quasi tutti vaccinati, senza tante storie

Il Portogallo è il paese con il più alto tasso di vaccinazione al mondo, secondo i dati di Our World In Data. Circa l’84% dei 10,3 milioni di abitanti del paese è ora completamente vaccinato. Si tratta del tasso più alto al mondo, davanti a Emirati Arabi Uniti (80,8%) e Singapore (77,3%) e ben oltre il 61,6% dei 27 Stati membri dell’Unione Europea. Se si considera la popolazione vaccinabile, tale percentuale si alza fino ad annullare la quota dei no-vax che in altri Paesi sono ben più numerosi e mantengono ancora significativo il numero dei ricoveri negli ospedali. Fake news, echo chambers dei social e timori spesso dovuti all’ignoranza non hanno attecchito nel Paese.

L’obiettivo del Portogallo di inoculare completamente l’85% della sua popolazione è ora a portata di mano e si prevede che il paese allenterà alcune delle misure imposte per frenare la diffusione della malattia.

Attualmente sono in vigore restrizioni alle frontiere e solo le persone che viaggiano dagli Stati membri dell’UE/SEE e da altri 20 paesi tra cui Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Giappone e Singapore sono ammessi per motivi non essenziali, a condizione che mostrino la prova della vaccinazione o un test negativo. Tutti devono compilare un modulo di localizzazione passeggeri.

Sono in vigore restrizioni anche per bar, ristoranti, luoghi culturali e in occasione di eventi familiari come matrimoni e battesimi, mentre è richiesto un pass sanitario COVID per accedere a determinati luoghi, grandi eventi, lezioni di gruppo in palestre e ristoranti nel fine settimana e durante i giorni festivi .

Di pari passo con l’aumento del numero delle vaccinazioni, il tasso di infezione da COVID-19 e i ricoveri ospedalieri dovuti al virus sono scesi ai minimi da quasi 18 mesi.

Mercoledì, il Paese ha registrato 891 nuove infezioni e otto decessi. Circa 426 persone sono state ricoverate in ospedale per COVID-19 in tutto il paese, rispetto alle 527 di una settimana fa e alle 621 dell’8 settembre.

Gran parte del merito di quel successo va a un uomo: il contrammiraglio Henrique Gouveia e Melo. L’ufficiale della Marina è diventato un nome familiare da quando ha preso in carico il lancio del vaccino a febbraio, apparendo regolarmente in televisione per rispondere alle preoccupazioni del pubblico sul programma di vaccinazione.

Gouveia e Melo, 60 anni, ha confessato che sostituire un funzionario politico che si è dimesso dopo tre mesi tra denunce di salti di coda è stato “intimidatorio”.

Il salto in coda minacciava di minare la fiducia del pubblico nel lancio del vaccino. Le consegne di vaccini promesse non arrivavano.

Gouveia e Melo ha annullato gli sforzi iniziali del Portogallo ed ha sfruttato le strategie di vaccinazione consolidate, come quelle utilizzate per il vaccino antinfluenzale annuale, che utilizzano centri sanitari pubblici locali, e di solito piccoli, per somministrare i vaccini.

Una spinta importante è arrivata con quello che lui chiama un improvviso “tsunami” di consegne di vaccini a metà giugno, che ha permesso al Portogallo di cambiare marcia.

“Abbiamo vinto una battaglia”, ha detto. “Non so se abbiamo vinto la guerra contro il virus. Questa è una guerra mondiale”.

Altri paesi, che Gouveia e Melo hanno rifiutato di nominare perché le loro richieste non sono pubbliche, si sono rivolti al Portogallo per chiedere come ha realizzato il lancio del vaccino.

I portoghesi sono tradizionalmente ben disposti verso il vaccino, il che ha facilitato il lancio.

Il tasso di vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia, ad esempio, è del 95%, uno dei più alti dell’Unione europea, e non vi è alcun movimento anti-vaccinazione significativo.