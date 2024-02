PM10 a livelli record nella Pianura Padana

L’inverno non c’è stato (almeno fino ad ora), il clima è stravolto ed è già allarme siccità in diverse regioni d’Italia. Le temperature oscillano fino a valori record di +8 o +10 gradi rispetto alla media del periodo e l’aria è stagnante, in particolare in Pianura Padana, dove il livello di inquinanti continua a peggiorare. Un tunnel di cui si intravede l’uscita, ma per un cambio di rotta più incisivo si dovrà attendere il prossimo weekend.”La stagione invernale non ha presentato fino ad oggi fasi fredde e con tanta neve se escludiamo un inizio di dicembre con temperature sotto la media – aggiunge -. Considerando che l’inverno ‘meteorologico’ tra 12 giorni finirà dunque questa stagione ce la ricorderemo con il segno ‘+’. Un clima stravolto che presenta dati allarmanti a proposito della siccità con una situazione critica soprattutto in Sicilia, Sardegna e Calabria. Manca l’acqua al Sud e manca la neve su tutto l’Appennino. C’è un deficit di risorse idriche provenienti dalla neve, del 64% a livello italiano”. AGICOM