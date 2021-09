DAL MONDO – Terza dose di vaccino per Biden – negli USA aspettativa di vita calata di 2,2 anni

USA – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden riceverà lunedì la sua terza dose di vaccino contro il covid-19, ha affermato la Casa Bianca.

La scorsa settimana gli Stati Uniti hanno autorizzato l’iniezione di una dose di richiamo del vaccino Covid-19 di Pfizer per le persone di età pari o superiore a 65 anni, nonché per quelle a “rischio”, anche a causa di un lavoro che le espone particolarmente al virus.

VACCINAZIONI – Secondo gli ultimi dati forniti dalle autorità sanitarie in UK, più di due terzi della popolazione britannica è ora completamente vaccinata contro il Covid-19. Infatti, 44,7 milioni di persone, ovvero il 66,6% della popolazione, hanno ricevuto una seconda dose del vaccino.

Attualmente, il Portogallo ha ancora la quota maggiore della popolazione vaccinata nel mondo (84%)

ASPETTATIVA DI VITA

L’aspettativa di vita alla nascita è diminuita dal 2019 al 2020 in almeno 27 paesi in tutto il mondo, secondo uno studio di Oxford pubblicato lunedì. In 22, è caduta per più di sei mesi.

I maggiori cali sono stati registrati negli Stati Uniti e in Lituania, dove gli uomini hanno perso rispettivamente 2,2 e 1,7 anni. Più in generale, l’aspettativa di vita è diminuita di oltre un anno in 15 paesi per gli uomini, rispetto a 11 per le donne.

“Il fatto che i nostri risultati dimostrino un impatto così grande, direttamente attribuibile al Covid, mostra quanto lo shock sia stato devastante per molti paesi”, ha affermato il dott. Ridhi Kashyap, coautore principale dell’articolo pubblicato sull’International Journal of Epidemiology .

In tutto, i dati di 29 paesi sono stati esaminati da questo studio.