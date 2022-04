Ciclista investito nel Vicentino: muore mentre attraversa rotatoria

In aggiornamento.

Grave incidente stamane alle 10 a Marano Vicentino, dove un ciclista ha perso la vita mentre stava attraversando una rotatoria. Non si conoscono ancora le generalità della vittima che avrebbe 70 anni.

L’incidente è avvenuto nella rotatoria tra via Monte Pasubio e via degli Alpini all’altezza della multisala Starplex. Il ciclista è stato investito da un’automobile. Sul posto i sanitari del Suem 118 che ne hanno constatato la morte e i vigili del comando di Polizia Locale Alto Vicentino per accertamenti e per regolare il traffico