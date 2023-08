Chiampo, Noventa, Schio – Controlli su negozi e bar nel Vicentino: 4 attività sospese e 4 denunciati per irregolarità

Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Vicenza, assieme ai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza, nell’ambito dei controlli nel settore del commercio e della ristorazione, ha intensificato le verifiche del rispetto della normativa sui luoghi di lavoro, della tutela della salute e sicurezza delle maestranze, nonché la prevenzione e repressione del fenomeno dello sfruttamento lavorativo e il contrasto al lavoro “sommerso”.

L’attività ispettiva, di natura ordinaria e tecnica, è stata finalizzata alla verifica della regolare occupazione dei lavoratori e all’individuazione di eventuali inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, quali la mancata nomina del medico competente, il mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, la mancata formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, la mancata revisione periodica degli estintori, l’uso di apparecchi di videosorveglianza senza la preventiva autorizzazione, la mancata formazione generale e specifica dei lavoratori, le scarse condizioni igieniche dei locali cucine e per non aver inviato i lavoratori a visita medica preventiva.

L’esito del controllo, svolto sull’intero territorio provinciale, ha consentito di individuare 3 lavoratori irregolari “in nero”.

In particolare, nel territorio del comune di Chiampo, Noventa Vicentina e Schio, sono stati controllati quattro esercizi commerciali tra bar, ristoranti e rivendita al dettaglio di articoli casalinghi.

E’ stata disposta la sospensione per tutti i 4 esercizi commerciali controllati per gravi inadempienze alla sicurezza ed anche per “lavoro nero”. Sono state deferite in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria i 4 responsabili d’azienda, ed irrogate sanzioni per oltre 140.000 euro.



In particolare, nel comune di Chiampo (VI) è stato effettuato un controllo presso un bar/ristorante diurno, all’interno del quale veniva trovata al lavoro con mansioni di barista/cameriera una lavoratrice italiana IN NERO, nonché, si riscontravano gravi violazioni alla sicurezza, poiché vi era la mancata redazione del documento della valutazione dei rischi, la mancata formazione dei lavoratori e scarse condizioni igieniche

dei muri e del soffitto delle cucine. Per tali motivi è scattata la sospensione dell’attività

imprenditoriale.



In Noventa Vicentina (VI), venivano controllati un bar ed una rivendita al dettaglio di articoli casalinghi, entrambi gestiti da cittadini cinesi. I controlli portavano alla sospensione delle due attività imprenditoriale, rispettivamente, la prima per gravi violazioni alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro mentre il “bazar” per gravi violazioni alla normativa sulla sicurezza e per l’impiego di personale in nero eccedente

il 10% del totale dei lavoratori(un cittadino pakistano ed uno cinese) . Le norme prevenzionistiche violate del D.Lgs nr. 81/2008 sono risultate molteplici, tra le quali quelle che hanno determinato la sospensione dell’attività imprenditoriale e la mancata formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.



Infine, nel comune di Schio (VI), veniva controllata una rivendita al dettaglio di articoli

casalinghi e non, anche quest’ultima gestita da cittadini di nazionalità cinese, nella quale

veniva individuato un lavoratore irregolare – IN NERO (di nazionalità cinese) su un

totale di cinque maestranze, nonché delle violazioni di carattere penale, tra le quali la

mancata formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, motivi

questi, per i quali venivano erogate due sospensioni dell’attività imprenditoriale.

Gli accertamenti hanno consentito, inoltre, di elevare sanzioni per contributi e premi

assicurativi risultati non versati.