CAVAZZALE – Uomo seminudo e alterato in strada se la prende con auto e cassonetti (VIDEO)

Ci è stata segnalata la presenza a Cavazzale di un uomo di origine straniera seminudo (vestito solo con boxer) in prossimità dell’ex Sivi (Monticello Conte Otto) in via Europa. L’uomo, di giovane età, probabilmente sotto l’effetto di alcolici, si è piazzato in mezzo alla strada compiendo atti senza senso, come entrare in un cassonetto, saltare, bloccare le auto, dare calci e pugni alle auto parcheggiate ed in transito. Sul posto le forze dell’ordine stanno cercando di circoscrivere la sua ‘performance’. Da tempo l’area ex Sivi è diventato un luogo di degrado nel paese, come denunciano i residenti. L’uomo è stato portato in ospedale per accertamenti