CARENZA IDRICA: GLI INTERVENTI DI ACQUE DEL CHIAMPO E QUELLO CHE POSSIAMO FARE, IL CASO BRENDOLA

Per mesi abbiamo vissuto l’incubo della siccità. Acque del Chiampo ha approntato degli interventi per farci trovare più preparati ma è necessaria la collaborazione di tutti e per questo esiste anche un vademecum. Siamo andati a Brendola, comune dalla particolare conformazione idrogeologica ed abbiamo intervistato il sindaco Bruno Beltrame oltre al direttore generale di Acque del Chiampo, Andrea Chiorboli.