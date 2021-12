Carabinieri di Dueville: servizio di prossimità per le feste natalizie

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Anche quest’anno con l’avvicinarsi delle feste natalizie, la Tenenza Carabinieri di Dueville, in un’ottica di polizia di prossimità, impiegherà un gruppo di militari che si dedicherà a rinsaldare ulteriormente i già buoni rapporti con la cittadinanza.

A partire dal pomeriggio di ieri 14 dicembre, con Costabissara, due carabinieri muniti di tablet con installate le più moderne tecnologie, hanno parcheggiato la Stazione Mobile di fronte al Municipio e poi si sono recati a piedi per le strade del paese recandosi all’interno dei negozi ove hanno preso contatto con i commercianti.

Sulla scia del motto istituzionale dell’Arma dei Carabinieri “POSSIAMO AIUTARVI” l’intento dei militari è quello di ribadire l’incondizionata disponibilità all’ascolto e al tempo stesso quello di recepire eventuali segnalazioni inerenti problematiche o criticità.

Nel pomeriggio di ieri sono stati ben 25 i negozianti con i quali i carabinieri si sono interfacciati e molte di più sono state le attestazioni di compiacimento da parte dei cittadini per questa dimostrazione di vicinanza, soprattutto in questo periodo così particolare.

La richiesta di sicurezza rimane sempre alta e infatti l’obbiettivo dei militari è anche quello di individuare eventuali situazioni antigiuridiche, soprattutto in difesa di anziani e fasce deboli in genere, nonché di netto contrasto e contenimento ad eventuali comportamenti sbagliati assunti dai giovani.

L’iniziativa dei carabinieri della Tenenza di Dueville si protrarrà per tutto il mese di dicembre nei territori dei Comuni di Caldogno, Costabissara, Dueville, Montecchio Precalcino, Monticello Conte Otto e già tante sono state le richieste affinché si possa ripetere con sempre maggiore frequenza.

Questo tipo di servizio andrà ad affiancarsi alle consuete attività di controllo del territorio svolte quotidianamente in uniforme e in borghese dal reparto finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati in genere nonché dei controlli sul rispetto delle

normative anti-covid con particolare riferimento al monitoraggio dei green-pass che avviene in maniera costante e capillare sin dal 15 ottobre (data di entrata in vigore), sotto il coordinamento del Comando Compagnia Carabinieri di Thiene.